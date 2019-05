Inbraak bij restaurant in Dokkum

Publicatie: di 28 mei 2019 17.57 uur

DOKKUM - In de nacht van zondag op maandag, of maandag op dinsdag is er ingebroken bij een bistro-restaurant de Koffiebranderij aan de Legeweg in Dokkum. Men kwam binnen door sloten te forceren.

Dinsdagochtend werd de inbraak door de eigenaar opgemerkt, hierop werd de politie ingeseind. Er is een sporenonderzoek gedaan door de technische recherche. Volgens omstanders was de buit de inhoud van de kassa-lade, dit kon de politie niet bevestigen, noch ontkennen.