Drachten trekt stekker uit lichtkunst Museumplein

Publicatie: di 28 mei 2019 17.36 uur

DRACHTEN - Het college van B&W heeft besloten om te stoppen met het project Lichtkunst Museumplein. De jaarlijkse subsidie van 5990 euro is per 1 januari 2019 stopgezet. Het project had nog een boekwaarde van 7110 euro en het verlies komt uit op 1120 euro.

De eerste plannen voor het project ontstonden in 2010 en het duurde tot 2015 voordat de eerste lichtstralen te zien waren op het Museumplein. Al snel ging het vervolgens mis. De weersinvloeden zorgden ervoor dat de apparatuur verouderde. De projector had storingen bovendien was de software zo ingewikkeld dat alleen eenvoudige animaties getoond konden worden. Door regen en wind ging de apparatuur uiteindelijk ook nog eens helemaal kapot.

Omdat het project Drachten niet als cultuurstad op de kaart heeft gezet, is besloten te stoppen. Bovendien is een nieuwe investering geen garantie voor succes. De software blijft ingewikkeld voor de gemiddelde kunstenaar die er iets mee wil doen.

Om te starten met het project werd jaren geleden een subsidie van 34.500 euro beschikbaar gesteld door de gemeente Smallingerland.