Moeder en dochter met kleindochter op strooptocht

Publicatie: ma 27 mei 2019 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 50-jarige inwoonster van Drachten heeft op 14 november vorig jaar samen met haar dochter (25) spullen gestolen bij drie winkels in Drachten: de Scapino, Intertoys en de Aldi. Zittend tegenover politierechter Marijke Jansen betuigden moeder en dochter hun spijt. Ze stonden niet tegelijk terecht omdat de dochter haar jonge dochtertje mee naar de rechtbank had genomen. Het meisje was er ook bij toen de twee vrouwen een soort strooptocht in hun woonplaats hadden gedaan.

Speeltje in buggy

‘Het was ontzettend dom, ik schaam me er heel erg voor’, zei de moeder. Ze voegde er aan toe dat het ook wel ‘heel makkelijk’ was gegaan om bij de verschillende winkels spullen mee te nemen. Bij de Intertoys zou er per ongeluk een speeltje in de buggy van de kleindochter zijn gelegd. De moeder kreeg een telefoontje, dat ze buiten beantwoordde. Toen ze zo met het speelgoed naar buiten kon lopen, bedacht ze dat ze nog iets voor haar kleindochter wilde hebben, voor op de verjaardag.

Sigaretten bij de kassa

Het was niet de eerste diefstal van de dag: eerder had ze een paar pantoffels bij de Scapino gestolen. De toffels waren voor haar zoon, ze had ze onder de buggy in een mandje gelegd. Ook bij de Aldi waren er spullen – wasmiddel, yoghurt, vuilniszakken- onder de buggy gelegd. Bij de kassa liepen de vrouwen tegen de lamp toen de dochter een pakje sigaretten pikte. Ze pakte twee uit het schap en legde eentje terug.

Onder bewind

Ze had van een vriendin gehoord dat het heel gemakkelijk was om bij de Aldi sigaretten te stelen. In de winkel hadden de vrouwen afgesproken dat ze het zouden proberen. Beide vrouwen stonden destijds onder bewind en moesten rondkomen van een klein bedrag in de week. Omdat de (klein)dochter erbij was, werd er ook een melding bij Jeugdzorg gedaan. Volgens de dochter was daar verder niets mee gebeurd.

Dag op het politiebureau

De officier van justitie hield de moeder en de dochter voor dat ze voor hun dochters een voorbeeldfunctie hebben. ‘U bent moeder, u bent oma, u moet het goede voorbeeld geven’, aldus de officier. Moeder beloofde dat ze het nooit weer zou doen: ‘Die dag op het politiebureau is de ergste dag die ik mee heb moeten maken’. De rechter veroordeelde haar tot een werkstraf van 30 uur, plus 30 uur voorwaardelijk. De dochter kreeg een werkstraf van 20 uur.