Hagenees opgepakt voor bedreiging met jachtgeweer

Publicatie: zo 26 mei 2019 22.51 uur

DOKKUM - Een 50-jarige man uit Den Haag is zaterdagnacht door de politie opgepakt omdat hij met een jachtgeweer - zonder aanleiding - een groepje jongeren had bedreigd in het centrum van Dokkum. Eén van de jongens kreeg een klap tegen het achterhoofd met het geweer. De jongens wisten het wapen af te pakken en gooiden het in het water bij de Aalsumerpoort.

De hagenees pakte daarop een ander jachtgeweer uit zijn auto en bedreigde de jongeren opnieuw. Hij is daarop weggereden. De politie wist de man aan te houden op de carpoolplek langs de Lauwersseewei. De jongens hebben aangifte gedaan van bedreiging.

Duikers van het arrestatieteam hebben het wapen zondagochtend aangetroffen in het water bij de Aalsumerpoort. De politie heeft een onderzoek ingesteld terwijl de verdachte nog vastzit op het bureau in Leeuwarden.