Fietser raakt ernstig gewond na val op Ameland

Publicatie: zo 26 mei 2019 17.47 uur

BUREN - Een oudere fietser heeft zondagmiddag op Ameland ernstige verwondingen opgelopen na een val in de duinen. De man fietste over het fietspad door de duinen tussen Nes en Buren en kwam ter hoogte van het strandhotel Buren aan Zee door onbekende oorzaak ten val. Omstanders belden 112.

Een ambulance, de politie en de traumahelikopter uit Groningen kwamen ter plaatse. Het Mobiel Medisch Team (MMT) landde op de parkeerplaats langs de strandweg. Het slachtoffer is met onder meer ernstig hoofdletsel per helikopter naar het ziekenhuis in Groningen overgebracht.

