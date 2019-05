Toegangshek begraafplaats vernield

Publicatie: zo 26 mei 2019 14.59 uur

TWIJZELERHEIDE - Op de begraafplaats in Twijzelerheide is dit weekeinde het toegangshek vernield. Het vandalisme werd zaterdagochtend ontdekt. Een groep mensen was bezig om het hek op te knappen en ze moesten met lede ogen aanzien dat er zes latten waren afgebroken.

Er is aangifte gedaan en de politie heeft een stuk hout meegenomen voor mogelijke vingerafdrukken.