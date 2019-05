Mowi Supporter te water gelaten in Sumar

Publicatie: za 25 mei 2019 23.30 uur

SUMAR - Vrijdag om 10 uur is bij IBIS Construction in Sumar de werkboot Mowi Supporter te water gelaten. De boot is voorzien van een laadklep om machines aan boord te laten rijden. Het gevaarte weegt circa 75 ton.

Om de boot in het water te zetten werd een 250 tonner kraan van KTF ingehuurd. De boot met als thuishaven Lochboisdale (Schotland) wordt ingezet als werk en bevoorradingsvaartuig. De Merwi Support is de eerste van vier opeenvolgende zusterschepen. De produktie is in volle gang.

