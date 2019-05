Wadlopers redden zeehond verstrikt in visnet

Publicatie: za 25 mei 2019 21.20 uur

LAUWERSOOG - Een aantal wadloopgidsen van wadloopcentrum Pieterburen hebben zaterdagmiddag een grijze zeehond gered die verstrik was geraakt in een visnet.

De wadloopgidsen waren met een groep wadlopers 's morgen vertrokken naar de zandplaat SImonszand tussen Schiermonnikoog en Rottumerplaat om daar afval op te ruimen. Nadat de zandplaat vrij was van zwerfafval vertrok de groep met de Boschwad om nog even bij de zeehonden te kijken.

De zoon van de schipper ontdekte op de zandplaat een zeehond die in een blauw visnet verstrikt zat. Na enig overleg hoe ze de zeehond, die ten dode was opgeschreven, konden helpen werd tot actie overgegaan. De schipper liet aan de voorsteven van de boot twee trappen zakken, waarop drie wadloopgidsen en de zoon van de schipper plaatsnamen.

De boot werd tegen de zandplaat gevaren en voordat de zeehond het water in kon zwemmen sprongen de mannen op de zeehond en wisten hem net op tijd aan de staart vast te pakken. De zeehond werd verlost van het visnet en even later aan boord gehaald. Gezien de snijwonden die de zeehond had opgelopen werd er contact gezocht met de zeehondencentrum in Pieterburen.

Het zeehondencentrum kwam met enkele mensen, waaronder een dierenarts, naar de visserijhaven van Lauwersoog waar de Boschwad ondertussen lag afgemeerd. De arts constateerde dat de snijwonden oppervlakkig waren. Na het ontsmetten van de wonden werd de zeehond, die de naam Karel kreeg, nabij de haven van Lauwersoog weer vrijgelaten.

Vissers hebben op het Wad nog een zeehond gespot die verstrikt zit in een oranje visnet. Mensen van het zeehondencentrum hebben deze week al naar deze zeehond gezocht, maar tot op dit moment zonder resultaat.

Nadat de zeehond was uitgezet werd er door de mensen van het wadloopcentrum en het zeehondencentrum nog even nagepraat over de reddingsactie. De wadloopgidsen gaven aan dat het misschien wenselijk is om een kleine cursus te volgen hoe ze om moeten gaan met zeehonden die in problemen zijn.

De wadlopers kijken terug op een prachtige en nuttige dag waarop maar weer eens goed duidelijk werd wat de gevolgen van zwerfafval in zee voor gevolgen kan hebben voor de dieren.

