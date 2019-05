Open dag Aula Nijenhof Oudwoude

Publicatie: za 25 mei 2019 20.33 uur

OUDWOUDE - Ter ere van het 100 jarig jubileum van Uitvaartvereniging ”De Laatste Eer” was er zaterdag van 10.30 uur tot 15.00 uur een Open dag in Aula Nijenhof te Oudwoude. Iedereen, leden en niet leden, waren van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Vele standhouders uit de uitvaartbranche waren aanwezig. Natuurlijk was de aula ook te bezichtigen.

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Oudwoude bestaat dit jaar honderd jaar. Op 28 februari 1919 is de Begrafenis-vereniging “De Laatste Eer”te Oudwoude & Omstreken opgericht. Nu in het jaar 2019 zijn we honderd jaar verder en bestaat de vereniging nog steeds. Alleen is de naam gewijzigd in Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”. Al honderd jaar biedt de vereniging zijn diensten aan op het specifieke gebied van het verzorgen van uitvaarten van leden van de vereniging. Natuurlijk is dit voor de vereniging een mijlpaal om bij stil te staan.

Deze open dag was bedoeld om te laten zien waar de vereniging zoal voor staat. Op deze open dag waren de navolgende bedrijven/organisaties aanwezig : Uitvaartverzorging H.S. Fennema, Hoogland B.V. uitvaartkisten, Crematorium en uitvaartcentrum Noordoost Friesland, Natuurbegraven Friesland, Landheer stukhuster (rouwkoetsen), Jan van der Meer ondersteuning en begeleiding bij afscheid en rouw, Bloemisterij Hogedijken en Gemeente Noard-East Fryslan.

FOTONIEUWS