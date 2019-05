Auto raakt van de weg na botsing met ree

Publicatie: za 25 mei 2019 09.51 uur

TERWISPEL - De hulpdiensten werden zaterdag om 5.49 uur gealarmeerd voor een ongeval langs de snelweg A7 ter hoogte van de Texaco. Een automobilist was in botsing gekomen met een ree en kwam daarna tot stilstand in de berm langs de weg.

De bestuurder en de bijrijder zijn gecontroleerd door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Ze kwamen uiteindelijk met de schrik vrij. Berger Bcf heeft het beschadigde voertuig geborgen. De ree werd niet meer aangetroffen.

