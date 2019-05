Opening Podiumtent voor het publiek

Publicatie: vr 24 mei 2019 20.38 uur

DRACHTEN - Aanstaande zondag, tijdens de koopzondag, is de opening podiumtent te bewonderen in Drachten. Het gebeuren vind plaats van 14.00 tot 17.00 uur op de Markt, hoek Moleneind en Oudenering.

Na maanden klussen is het dan eindelijk zover dat de tent aan het publiek kan worden getoond. De Podiumtent is afkomstig uit Dokkum, en stond daar te verpieteren en dat vonden een aantal mensen uit Drachten zonde. Het verrijdbare podium - met een doorsnee van 10 meter - kan in de hele gemeente worden ingezet voor evenementen. Er is een subsidiebedrag door de gemeente verstrekt en daarmee is onder andere een nieuw zeildoek voor aangeschaft.

FOTONIEUWS