Scooterrrijder rijdt meisje aan in Drachten

Publicatie: vr 24 mei 2019 20.33 uur

DRACHTEN - De hulpdiensten zijn vrijdagavond omstreeks 19.06 uur gealarmeerd voor een ongeval op de Michaelsberg in Drachten. Hier kwam een scooterrijder met een fietsster in botsing. Het meisje is opgevangen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel en gecontroleerd op verwondingen. Het meisje raakte niet gewond bij het ongeval en kon weer met haar moeder mee naar huis.

Bij de scooterrijder werd een blaastest afgenomen, of hij gedronken had, is onbekend. Wel bleek de scooter onverzekerd te zijn. De bestuurder werd meegenomen naar het bureau en de scooter werd door de politie in beslag genomen.

