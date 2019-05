Beschonken fietser geschept door auto in Drachten

Publicatie: vr 24 mei 2019 01.31 uur

DRACHTEN - In de nacht van donderdag op vrijdag is op de Eems in Drachten een fietser aangereden. Het ongeval gebeurde rond 00.20. De man zou op fiets de Eems oversteken vanaf het winkelcentrum, maar zag de blauwe Golf over het hoofd.

De fietser werd door het ter plaatse gekomen ambulancepersoon onderzocht. Uit een blaastest van de politie bleek dat deze man teveel had gedronken. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Aangezien de fiets door de klap niet verder kon heeft de politie de man thuis gebracht. De auto liep door dit ongeval onder andere schade aan de bumper en de spiegel op.

FOTONIEUWS