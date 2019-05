Repetities Gean Of Bliuwe in volle gang

Publicatie: do 23 mei 2019 20.59 uur

HOUTIGEHAGE - Met nog ruim 3 weken te gaan worden er bij het Wâldhûske in Houtigehage de puntjes op de 'i' gezet voor Iepenloftspul 'Gean of Bliuwe'.

Deze vraag 'Gean of Bliuwe'brengt zo’n honderd jaar geleden heel wat te weeg in het buurtschap Luchtenveld bij Houtigehage. Een van de laatste plekken waar bewoners van de onvruchtbare heidegrond onder erbarmelijke omstandigheden een bestaan moeten opbouwen door ontginning en bijverdiensten. Dit in een tijd die gekleurd is door oorlog, vluchtelingen, armoede, honger, uitbuiting en arrogantie van de macht. Eveneens een tijd waarin jonge, ambitieuze mensen een zoektocht beginnen naar de vlucht uit armoede en uitzichtloosheid. Emigreren of thuisblijven?

Voor de bewoners geldt maar één opdracht: overleven! Zoals Shakespeare schreef: “To be or not to be…… that’s the question”. Wat beïnvloedt ons menselijk handelen en wat houden ‘goed en kwaad’ dan in? Vraagstukken van alle tijden dus, die binnen “Gean of bliuwe….?” leiden tot scherpe sociale-, politieke-, of religieuze keuzes en tegenstellingen.

Wezenlijk andere problemen dan wij anno 2019 ervaren? Luchtenveld even met Brexit het centrum van de wereld? Dat is de vraag…Aan de toeschouwer het antwoord. Kan het actueler?

Het stuk wordt gespeeld op 14,15,16, 21, 22 en 23 juni bij het Wâldhûske aan de Skoallewyk.



Informatie over kaartverkoop kunt is te vinden op: www.iepenloftspulhoutigehage.nl

FOTONIEUWS