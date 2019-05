Brandweer blust buitenbrand in Ureterp

Publicatie: do 23 mei 2019 20.22 uur

URETERP - De brandweer van Ureterp moest om 19.24 uur uitrukken voor een buitenbrand aan de Mounleane in Ureterp. Eenmaal ter plaatse gekomen, bleek dat er een bult afval in een weiland in brand stond.

De brandweer heeft de brand geblust.

