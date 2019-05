Boze Gorredijker bespuugt en beledigt agenten

Publicatie: do 23 mei 2019 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een 45-jarige Gorredijker is wegens het beledigen en bespugen van de politie veroordeeld tot een werkstraf. De man had de agenten uitgescholden voor ‘homo’ en ‘vieze flikker’. De man werd aangehouden bij de woning van zijn ouders in Drachten, hij wilde weten hoe het met zijn dochter ging. Tegen rechter Klaas Bunk zei hij donderdag dat hij niemand had beledigd en dat hij niet had gespuugd. ‘Dus de politie liegt? Waarom zou ik u moeten geloven en niet de verbalisanten?’, reageerde Bunk.

De Gorredijker zit momenteel in voorarrest voor een soortgelijke zaak. Voor die zaak moet hij vrijdag opnieuw naar de rechtbank komen. Volgens advocaat Ersen Albayrak heeft zijn cliënt vorig jaar in korte tijd alles verloren: zijn bedrijf, zijn huis. Hij woonde een tijdje in een garagebox. Zelf zei de Gorredijker dat hij overal om hulp had gevraagd, maar door de bureaucratie kon hij nergens terecht. De rechter achtte de beledigingen en het spugen bewezen en veroordeelde de Gorredijker tot een werkstraf van 20 uur.