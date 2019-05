Verwaarloosde pony kon van de pijn niet meer lopen

Publicatie: do 23 mei 2019 14.25 uur

LEEUWARDEN - Een 48-jarige vrouw uit Ternaard moet een werkstraf doen omdat ze bijna twee jaar geleden haar Shetlandpony ernstig had verwaarloosd. De pony was er zo slecht aan toe, dat een dierenarts het beestje uit zijn lijden moest verlossen. Politierechter Klaas Bunk had de foto’s van de verwaarloosde pony gezien. ‘Misselijkmakend. Dat dier moet ongelooflijk veel pijn hebben gehad’, zei de rechter. En tegen de verdachte: ‘U zag het dagelijks, u moet dagelijks misselijk zijn geweest’.

Hoeven bekappen

De hoeven van de pony waren een tijdlang niet bekapt, waardoor het dier niet meer goed en pijnvrij kon lopen. De vrouw zei dat ze er een hoefsmid bij had gehaald, maar de Shetlander was te wild en wilde niet meewerken aan het bekappen van de hoeven. ‘Toen had ik gedacht om het zelf maar te doen’, aldus de Ternaardse. Maar ook bij haar wilde de pony niet rustig doen.

‘Eigenwijsheid’

Tegen de politie had ze gezegd dat niet wist dat ze een dierenarts kon bellen om de pony te verdoven. ‘Dat vind ik moeilijk te geloven’, reageerde Bunk. Achteraf was het volgens de vrouw ‘eigenwijsheid’ geweest en wilde ze het gewoon zelf proberen. De dierenarts constateerde dat de pony nauwelijks kon lopen en zeer veel pijn moet hebben gehad. Het dier was sloom en te mager. Door de vergroeiing was van alle vier poten het hoefbeen gekanteld.

Hercontrole

De pony kreeg een spuitje. Bunk: ‘En wie is daar verantwoordelijk voor?’. De verdachte, zachtjes pratend: ‘Ja, ik’. Bij een hercontrole in december vorig jaar leek de vrouw de zaken redelijk op orde te hebben. Hoewel, bij een hond en een geit werden toch wat gebreken geconstateerd. Volgens de controleurs leek de achterstallige verzorging niet echt veroorzaakt door onwil van de houdster, het was meer onwetendheid.

Geen nieuwe dieren

Bunk vroeg zich af of de vrouw niet meer dieren heeft dan ze aankan. Ze heeft, behalve pony’s ook honden, katten, een geit. Bunk: ‘Misschien moet u van een aantal dieren afstand doen?’ Dat ging de Ternaardse duidelijk te ver, maar ze zei wel toe dat ze geen nieuwe dieren zou nemen als de ‘oude’ kwamen te overlijden. ‘U had echt moeten ingrijpen’, zei officier van justitie Esther van Slooten. Zij eiste een werkstraf van 20 uur plus 20 uur voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De rechter nam de eis over. Bunk zei dat hij met de gedachte had gespeeld om als stok achter de deur een forse voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. Daar had hij toch maar van af gezien.