Slachtafval op A7 zorgt voor kilometerlange file

Publicatie: do 23 mei 2019 14.05 uur

LUXWOUDE - Het verkeer op de A7 van Heerenveen naar Drachten had donderdagochtend ernstige vertraging. De oorzaak van een vrachtwagen die een lading slachtafval was verloren. Dat lag over een lengte van tientallen meters op de rechterrijstrook.

De rechterrijstrook werd afgesloten voor het verkeer met als gevolg een file van 5 kilometer lengte. Een speciaal bedrijf is ter plaatse gekomen om het asfalt schoon te maken.

