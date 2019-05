Man klaagt over scootmobiel met 30 km actieradius

Publicatie: wo 22 mei 2019 18.30 uur

BUITENPOST - Een inwoner van de gemeente Achtkarspelen dreigt in een sociaal isolement te komen nu zijn scootmobiel een lagere actie-radius heeft gekregen. De man beschikte over een leen-scootmobiel van de gemeente en hij kon altijd 50 km per dag rijden. De nieuw geleverde scootmobiel rijdt nog maar 30 km per dag.

Raadslid Maaike Dotinga-van der Veen (FNP) riep het college van B&W op 9 mei op het matje omtrent deze zaak en stelde een aantal vragen. Ze vreest dat de man met de nieuwe scootmobiel in een sociaal isolement komt. De meeste familieleden wonen in een ander dorp. Dotinga pleit als FNP ervoor dat de capaciteit van een scootmobiel minimaal 50 km moet blijven.

Het college van B&W is het daar niet mee eens. De scootmobiel is bestemd om te gebruiken in het eigen dorp en de standaard actieradius is - volgens het college - altijd al 30 km geweest. Dat is bovendien vastgelegd in een overeenkomst met leverancier Medipoint. Om grotere afstanden af te leggen, kunnen mensen gebruik maken van bijvoorbeeld collectief vervoer met een taxipas of Valys (buiten de regio). Ook wijst het college erop dat het elke keer maatwerk is en dat de cliënt-ondersteuner hiervoor zaken kan regelen (als het nodig is).