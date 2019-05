Buurt baalt van pratende mensen in tuinrestaurant

Publicatie: wo 22 mei 2019 18.13 uur

BUITENPOST - Al langere tijd ervaren omwonenden van de De Kruidhof in Buitenpost geluidsoverlast vanaf het tuinrestaurant. De buurtbewoners hebben al langere tijd niets meer gehoord van de gemeente Achtkarspelen en willen de zaak zo snel mogelijk opgelost zien. Ze deden eerder al hun beklag.

In een brief aan het college van B&W vragen de omwonenden naar geluidsmetingen die op 5 april gedaan zouden zijn. "De uitslagen zouden teruggekoppeld worden naar ons als belanghebbenden. Wij hebben echter nog niets gehoord." Bovendien zijn ze bang dat er bij de meningen geen stemgeluid is meegenomen. Het geluid zou door recent geplaatste gebouwen versterkt worden waardoor men nu meer overlast ervaren. De buurt wil verder graag afspraken maken met de gemeente over de openstelling van het terras en het maken van muziek tijdens deze dagen.