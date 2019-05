Oude timmerfabriek maakt plaats voor woningbouw

Publicatie: di 21 mei 2019 13.18 uur

BURGUM - Op de Nijsted in Burgum is de voormalige timmerfabriek 'de Hoop' onder de slopershamer gevallen. De fabriek kende zijn ontstaan in 1914. Vanaf 1916 werd de fabriek geleid door H.H. de Boer. Tientallen Burgumers verdienden in het verleden hier hun brood.

In de crisis van begin jaren tachtig van de vorige eeuw moest de fabriek zijn deuren sluiten. Voor circa veertig mensen viel toen ontslag. Vanaf halverwege jaren tachtig was het aannemersbedrijf van Roel Jager en de textielwasserij Zoontjes in de panden gevestigd.

Er zullen op deze plek drie nieuwe woningen worden gebouwd. De woningmarkt in Burgum staat al lange tijd op slot en een slooppand kopen, is op dit moment de enige optie voor nieuwbouw in Burgum.

FOTONIEUWS