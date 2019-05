Avondvierdaagse van start in Kollum

Publicatie: ma 20 mei 2019 20.35 uur

KOLLUM - De Avondvierdaagse in Kollum is maandagavond van start gegaan. Dit wandelevenement is georganiseerd door de Prins Bernhardschool in samenwerking met Plaatselijk Belang Kollum. Dit jaar zijn er nieuwe wandelroutes uitgestippeld. De afstanden die tijdens de wandelvierdaagse kunnen worden gelopen zijn net als voorgaande jaren 5 of 10 kilometer.

De meeste kinderen van de basisscholen lopen met hun klasgenoten in groepjes. De laatste avond worden de wandelaars beloond met een medaille en getrakteerd op een ijsje en bij de finish op het Maartensplein verwelkomd met muziek van Brassband Wilhelmina.

FOTONIEUWS