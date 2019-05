Band WIEBE speelt mee in theaterstuk TITUS

Publicatie: ma 20 mei 2019 18.10 uur

DOKKUM - De bandleden van WIEBE stappen tijdens de muziektheatervoorstelling TITUS even uit de comfortzone. Normaalgesproken spelen ze progressieve popmuziek. "We worden wel vergeleken met de theatrale zanger Peter Gabriel, bekend van de progressieve rockband Genesis", vertelt de 28-jarige Wiebe Kaspers (zang en piano). Hij vormt de band samen met de 26-jarige Daan Slagter (drummer) en de 27-jarige Florian den Hollander (bassist).

'Syb gaf de doorslag'

WIEBE speelde vorig jaar tijdens de Admiraliteitsdagen in Dokkum. "Zo zijn we met Sjoek Nutma in contact gekomen. Hij vroeg ons om mee te doen als muzikanten voor TITUS. Daar moesten we wel even over nadenken. Mede omdat we het druk hadden met onze derde cd, maar ook omdat we normaalgesproken hele andere muziek spelen", zegt Florian. "Zanger Syb van der Ploeg – die eerder in Bonifatius de Musical speelde in de Bonifatiuskapel - gaf ons de doorslag. Hij zei: Dat moeten jullie doen!"

'Wiebe-sausje'

De bandleden zijn momenteel druk aan het oefenen met de liedjes van de drie componisten, te weten Chris Fictoor, Peter van der Zwaag en Henk Pool. "Juist omdat de muziek van TITUS door drie componisten is gemaakt, ontdek je verschillende muziekstijlen. Dat maakt het bijzonder", stelt Wiebe. Gaandeweg het proces proberen de muzikanten hun eigen draai aan de nummers te geven. "We gooien er een 'Wiebe-sausje' overheen. Dat maakt het voor ons extra leuk om aan deze voorstelling mee te werken. Eén ding is zeker: we gaan er volle bak tegenaan."