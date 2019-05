Koffieconcert in De Spitkeet in Harkema

Publicatie: zo 19 mei 2019 19.56 uur

HARKEMA - Zondag vond op het prachtige terras van openluchtmuseum De Spitkeet het Spitkeet Koffieconcert plaats. Deelnemers aan dit concert waren vrouwenkoor ‘Noaten op ‘e Sang’ uit Surhuisterveen en muziekvereniging ‘Uit Vriendschap’ uit Opende.

Noaten op ‘e Sang is een fleurige groep vrouwen in wit met rood of zwart met rood die met enthousiasme het publiek een plezierig uurtje wil laten beleven. Het koor, dat begeleid wordt door een combo, beschikt over een uitgebreid en afwisselend repertoire van bekende Nederlandse, Friese en Engelse popsongs. Het geheel staat onder leiding van Sietske Smid, die jarenlange ervaring heeft als dirigente en het koor op een muzikaal goed niveau heeft weten te brengen.

Muziekvereniging Uit Vriendschap is een muziekgroep uit het Westerkwartier waar het plezier voorop staat. De groep speelt een gevarieerd repertoire van fanfaremuziek en populaire liederen van onder andere Eric Clapton, Queen en Michael Jackson. De vereniging staat onder leiding van muziekleraar Hans Toebes uit Briltil.

