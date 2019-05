Jubilarissen bij Boerenkapel de Harrekieten

Publicatie: zo 19 mei 2019 00.06 uur

SURHUISTERVEEN - Zaterdag werd in Kolkzicht tijdens een besloten feest het 25 jarig jubileum van Boerenkapel de Harrekieten gevierd. Hierbij hebben de oude & huidige leden van de Harrekieten een optreden gegeven. Het was een feest van herkenning met nummers die al gespeeld werden in de begintijd van de Harrekieten.

Tussen de optredens door zijn Gerard Atsma (muzikale Harry), Oebele Visser (drukke drummer), Gert Terpstra (penningmeester) en Henk Stienstra (voorzitter) van de Harrekieten geridderd tot Harrekieten Meister. Zij spelen al vanaf het begin bij de Harrekieten en doen dit nu al 25 jaar met plezier. Deze vier Jubilarissen hebben en broche, een medaille en Harrekieten Meister pakket gekregen ter ere van het jubileum.

Mocht u nu benieuwd geworden zijn naar de Harrekieten? Op zaterdag 7 september 2019 wordt bij Kolkzicht in Surhuisterveen een feestelijk optreden gegeven door de Harrekieten voor iedereen die wil. Op 24 mei zijn de Harrekieten te horen in Twijzelerheide waar zij de avond 4daagse feestelijk zullen afsluiten en op 25 mei tijdens het dweil en sop festival in Surhuisterveen.

