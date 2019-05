Kinderen spelen op Boartersdei Nij Beets

Publicatie: za 18 mei 2019 19.59 uur

NIJ BEETS - Eén keer per jaar wordt het terrein van openluchtmuseum ’t Damshus in Nij Beets omgetoverd tot een waar speelparadijs voor basisschoolkinderen. Zaterdag vond het evenement weer plaats.



De kinderen konden aan diverse activiteiten deelnemen. Moderne spelletjes, maar ook spelletjes 'uit grootmoeders tijd'.

Zelf een vlieger maken, kleien, een stokpop maken, kleien of een vogelhuisje timmeren.

Het kon allemaal.

Met een ritje op de 'bokkekar', blikgooien, hoepelen of brood bakken bij een kampvuur ging met een stukje terug in de tijd. Met een kleine 400 deelnemers kan de organisatie spreken van een zeer geslaagde dag.

