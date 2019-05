Prachtige weersomstandigheden tijdens Kinderlampex

Publicatie: za 18 mei 2019 19.06 uur

DRIEZUM - Onder prachtige weersomstandigheden werd zaterdagmiddag in het Driezumer bos de Kinderlampex (of Lytse Lampex) gehouden. De Kinderlampex is een speciaal evenement voor alle kinderen in de Friese Wouden.Voorafgaand aan de start om 13.00 uur werd een teamfoto gemaakt. Van de 32 teams mocht om de 3 minuten een een team starten.

In het Driezumerbos was een mooi parcours met hindernissen uitgezet van zo’n drie tot vier kilometer. Aan de Kinderlampex hebben 205 kinderen meegedaan.Het doel was om tijdens de tocht zoveel mogelijk letters te verzamelen die op diverse plaatsen vlak langs de route en bij de hindernissen te vinden waren. De verzamelde letters moesten in het juiste cijfervakje in het routeboekje ingevuld worden.

Het team met de meeste goede letters, won. Bij een gelijke stand zou het team winnen dat bij de hindernissen het snelst was. Onderweg was er popcorn en drinken voor de kinderen met na afloop voor elk team een welverdiende medaille.

FOTONIEUWS