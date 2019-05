Auto total loss na botsing met boom in Buitenpost

Publicatie: za 18 mei 2019 17.02 uur

BUITENPOST - Een automobilist is zaterdagmiddag met zijn auto tegen een boom gebotst op de kruising Kuipersweg met de Mejontsmastraat in Buitenpost.

Een ambulance en de politie kwamen met spoed ter plaatse om eerste hulp te verlenen. In de auto zaten drie personen maar niemand raakte gewond. Alleen de automobilist is in de ambulance gecontroleerd op eventuele verwondingen, dit bleek echter niet het geval.

Een aanrijdingselecteur van de politie heeft gekeken of het ongeval in beeld moest worden gebracht, dit hoefde na overleg tussen de agenten niet. De oorzaak van de aanrijding is onbekend. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen.

