Traumaheli in Foudgum na val van paard

Publicatie: wo 15 mei 2019 21.20 uur

FOUDGUM - Woensdagavond rond kwart over zeven is een meisje bij een manege in Foudgum gewond geraakt toen ze van een paard viel.

Naast de politie en een ambulance kwam ook het mobiel medisch team met de traumahelikopter vanuit Eelde ter plaatse. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

