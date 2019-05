Gesprongen leiding, bewoners zonder water

Publicatie: wo 15 mei 2019 19.16 uur

HURDEGARYP - Bewoners van de Anthony Fokkerstraat in Hurdegaryp kwamen woensdag aan het begin van de avond zonder water te zitten. In de straat was (vermoedelijk) spontaan een waterleiding gesprongen. Het water verspreidde zich in de straat en spoelde al veel zand weg.

Vitens is ter plaatse gekomen om de waterleiding af te sluiten. Het water in de straat verdween vanaf dat moment. De bewoners in de straat kwamen daardoor ook zonder water te zitten. De verwachting van Vitens is, dat de lekkage rond 23.00 uur weer verholpen is.