Auto botst tegen boom bij Wetsens

Publicatie: wo 15 mei 2019 14.11 uur

WETSENS - Op de Pypsterwei tussen Hantumeruitburen en Wetsens is woensdagmiddag een automobilist tegen een boom aangereden.

Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. De automobilist is na behandeling in een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De weg is enige tijd afgesloten geweest voor alle verkeer.

De politie heeft de weg schoongemaakt en weer vrijgegeven. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.

FOTONIEUWS