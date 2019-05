Twee gewonden bij woningbrand op Ameland

Publicatie: wo 15 mei 2019 10.02 uur

NES (AMELAND) - Bij een woningbrand aan de Commandeursstraat in Nes op Ameland zijn in de nacht van dinsdag op woensdag rond 2.33 uur een man en een vrouw gewond geraakt. Het gaat om de bewoners. Ze hadden onder andere rook ingeademd en ze zijn per helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Er kwamen twee helikopters ter plaatse voor medische assistentie. De brandweer van Nes had het vuur snel onder controle. Vermoedelijk is de brand ontstaan in de berging achter de hoekwoning. De oorzaak van de brand wordt nader onderzocht.

