'Overval pizzabezorger was domme dronkemansactie'

Publicatie: di 14 mei 2019 11.55 uur

LEEUWARDEN - Was het een overval of een uit de hand gelopen dronkemansactie? Een pizzakoerier uit Leeuwarden zou eind vorig jaar tot twee keer toe het slachtoffer zijn geweest van een gewapende overval: op 17 september zou hij in Kollum met een pistool zijn bedreigd, twee maanden later zou hij in Wergea van zijn auto en zijn pizza’s zijn beroofd. De daders van die laatste overval, drie Franekers, hebben op 18 april hun straf gekregen. De overval in Kollum stond dinsdag op de agenda van de politierechter.

Kwajongensstreek

Drie Kollumers, een 20-jarige inwoner van die plaats en twee broers van 17 en 18 jaar oud, zouden op 17 september de pizzabezorger uit Leeuwarden met een pistool hebben bedreigd en de man niet alleen de pizza’s maar ook de portemonnee afhandig hebben gemaakt. De belangrijkste vraag waar rechter Tom Wiersma het antwoord op moest vinden was of het hier ook daadwerkelijk ging om een gewapende overval, of dat er sprake was geweest van een kwajongensstreek van drie of vier beschonken stappers.

Hard voorwerp

De pizzabezorger had tegen de politie gezegd dat hij op het moment dat hij de pizza’s uit de auto pakte een hard voorwerp in zijn zij voelde. Dat zou zijn gedaan door een persoon die voldeed aan het signalement van de 17-jarige verdachte – hij is minderjarig, zijn zaak werd dinsdag achter gesloten deuren behandeld. Vervolgens zouden de overvallers er vandoor zijn gegaan met de pizza’s, wat blikjes Red Bull en de portemonnee van de bezorger.

Niet betalen

Dat verhaal staat haaks op wat de 20-jarige verdachte had verklaard. De politie hoefde niet veel moeite te doen om hem op te sporen, de bestelling was met zijn telefoon gedaan. Hij had bekend dat hij en drie anderen – de vierde persoon is onbekend gebleven – na een avondje stappen pizza’s hadden besteld. Tussen het moment van bestellen en de aankomst van de bezorger hadden ze het plan opgevat om niet te betalen.

Openheid van zaken

Dat deden ze ook niet, volgens de Kollumer hadden ze het op een lopen gezet toen ze de pizza’s in handen kregen. Achter het zwembad hadden ze de pizza’s opgepeuzeld. De Kollumer wilde in eerste instantie niet zeggen wie de mededaders waren. Tot de twee broers – met nog een vierde persoon – bij de moeder van de Kollumer aan de deur kwamen om verhaal te halen. Toen gaf de Kollumer openheid van zaken. Hij wees de broers aan, over een vierde dader wilde hij nog steeds niets zeggen.

Geen vuurwapen

De 18-jarige ontkende alles. Hij zou de bewuste avond niet eens op stap zijn geweest. Op basis van de verklaring van de Kollumer en diens moeder kwam de rechter tot de conclusie dat de 18-jarige wel degelijk van de partij was geweest. De moeder van de 20-jarige was bij de broers aan de deur geweest om te zeggen dat ze zich bij de politie moesten melden. De broers zouden toen hebben toegegeven dat ze erbij waren geweest. De rechter kwalificeerde het gebeurde als een diefstal en niet als een overval. Wiersma concludeerde dat er geen bewijs was dat de pizzabezorger met een vuurwapen was bedreigd. Beide verdachten werden veroordeeld tot een werkstraf van 70 uur.