Bestuurder wijkt uit voor kat en eindigt in sloot

Publicatie: vr 10 mei 2019 21.39 uur

DRACHTEN - Een automobilist is vrijdagavond met zijn voertuig in een sloot langs de Noorderhogeweg in Drachten gereden. De bestuurder moest rond 20.15 uur uitwijken voor een kat en eindigde vervolgens met zijn voertuig in de sloot langs de weg.

De bestuurder en de inzittende kwamen met de schrik vrij. Tijdens de afhandeling van het ongeval was één rijstrook afgezet voor het doorgaande verkeer.

