Omwonenden tegen komst zonnepark bij Kollum

Publicatie: di 07 mei 2019 11.47 uur

KOLLUM - Een aantal bewoners van de Hesseweg en de Riddersmaweg in Kollum hebben bezwaar tegen de komst van een zonnepark Jummaheerd in hun omgeving. Omwonende Doeke Dam schreef namens de bewoners een brief aan de gemeenteraad met het verzoek om de gemeenteraad er over te laten besluiten.

De plannen voor de aanleg van het zonnepark aan de rand van Kollum dateren uit 2017. De omwonenden vinden het zonnepark te groot worden en het past in hun ogen niet in de omgeving. Ze protesteerden destijds ook al tegen het zonnepark omdat ze niet bij de plannen zijn betrokken.

Het bedrijf achter het zonnepark, GroenLeven, krijgt - zoals het nu lijkt - gewoon een vergunning voor de aanleg van het park. Het college van B&W neemt op 14 mei een besluit over het zonnepark. De bezwaarmakers willen graag nog vooraf aan het besluit in gesprek gaan met de gemeente. Ook willen ze dat de gemeenteraad over de zaak spreekt, voordat er een besluit over de toekomst van het park valt.