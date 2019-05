Dodenherdenking in Van Haersmapark in Drachten

Publicatie: zo 05 mei 2019 10.19 uur

DRACHTEN - In het Van Haersmapark in Drachten werden zaterdagavond de Dodenherdenking gehouden. Deze begon met een stille tocht vanaf het Carillon, voorafgegaan door Showband Oerterp. In het Van Haersmapark werden kransen en bloemstukken gelegd bij het algemene monument.

FOTONIEUWS