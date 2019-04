Hennepkwekerij opgerold in Hallum

Publicatie: di 30 april 2019 21.41 uur

HALLUM - De politie heeft dinsdag in Hallum een hennepkwekerij opgerold. De kwekerij bevond zich in een gebouw behorende bij een woning. Er werden 381 plantjes aangetroffen. Een 57-jarige man is door politie aangehouden. De stroom in de woning werden bovendien illegaal afgetapt.

De kwekerij is in de loop van de dag ontmanteld en de planten zijn vernietigd.