Brug Reidswal verlicht op verzoek van fietsers

Publicatie: ma 29 april 2019 11.08 uur

METSLAWIER - Sinds zondag is de nieuwe fietsbrug in buurtschap Reidswal verlicht. De lichtmast, die werkt op zonnecellen, is geplaatst op verzoek van gebruikers van de brug. Zondagavond namen wethouder Jelle Boerema en Jan Kuik van Dorpsbelang Metslawier de verlichting symbolisch in gebruik.

In 2018 is de fietsbrug in Reidswal vervangen en verhoogd om de bevaarbaarheid van de Súd Ie te verbeteren tussen Dokkum en het Lauwersmeer. Gebruikers van de fietsbrug gaven aan dat de brug 's avonds en 's ochtends erg donker was. Dorpsbelang Metslawier deed daarom het verzoek om de brug te voorzien van verlichting.

Duurzame lichtmast

De lichtmast op de fietsbrug werkt op zonnecellen. De verlichting spreidt zich alleen over het fietspad en de brug. Omwonenden of dieren hebben dus nauwelijks tot geen last van het licht. Bovendien dimt het licht tot 10% als er geen passanten in de buurt zijn. Zodra de sensor passagiers detecteert, schijnt het licht voor een korte tijd op volle kracht. De lichtmast en plaatsing daarvoor kostte de gemeente 2100 euro excl. btw. De verlichting werd geleverd door Elektroholland en komt uit Leidschendam.