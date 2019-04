Fryske Oranje Tocht passeert Gorredijk

Publicatie: zo 28 april 2019 11.43 uur

GORREDIJK - Op 27 april, Koningsdag, werd weer een Fryske Oranje Tocht georganiseerd. Dit is een optocht met tientallen legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. De tocht van 112 kilometer startte dit jaar in Terherne en eindigde in Appelscha.

Onderweg werd niet alleen over verharde/geasfalteerde wegen gereden maar ook mooie stukken onverhard De meeste voertuigen zijn ook terreinvoertuigen. Rond 11.45 uur kwam de tocht door Gorredijk.

