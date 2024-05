Badkamerxxl opent outletstore in hun showroom in Buitenpost

za 11 mei 2024, 12.51 uur

BUITENPOST - Badkamerxxl heeft naast hun showroom ook een webshop en heeft daardoor dagelijks te maken met producten die geretourneerd worden. Die producten kunnen vervolgens niet meer als nieuw worden aangeboden, ondanks dat ze ongebruikt en zo goed als nieuw zijn.

Ook heeft Badkamerxxl veel producten die al jaren op de plank liggen omdat ze tot de overgebleven voorraad behoren. "Heel zonde, daarom hopen wij dat de producten door middel van de outletshop alsnog een nieuwe eigenaar kunnen vinden."

Flinke kortingen

Al die producten zullen met flinke kortingen in het aanstaande pinksterweekend, op zaterdag 18 mei vanaf 10.00 uur worden aangeboden in een fysieke outletshop in de showroom van Badkamerxxl, op de Newtonstraat 18 in Buitenpost.

Outletshop

In de outletshop van Badkamerxxl zullen spiegels, badkamermeubelen, douchewanden, toiletten, toiletzittingen, fonteintjes, bedieningspanelen, douches, baden, kranen, accessoires en overige producten worden aangeboden. Veelvoorkomende merken van deze producten zijn Grohe, Hotbath, Hansgrohe, Geberit, Brauer, Wiesbaden, Villeroy & Boch, Duravit en nog veel meer. In de outletshop is dus voor ieder wat wils.

De kortingen in de outlet variëren en zijn afhankelijk van de reden waarom iets als een outletproduct wordt beschouwd, maar kunnen oplopen tot wel 50%.

“In onze outletshop kun je terecht voor producten van hoge kwaliteit, tegen de scherpste prijzen. De producten in de outlet zijn divers, dus er zijn voor allerhande smaken voldoende keuzes.”

Let op, de outletshop is ook geopend op Pinkstermaandag, 20 mei. Kunt u niet op een van deze dagen langskomen? Geen probleem, het is ook mogelijk om op een later moment de outletshop te bezoeken, de outletshop is voor de komende tijd een blijvende toevoeging.

“Kom langs en ontdek jouw favoriete badkamerproducten met hoge kortingen!”