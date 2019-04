Bijzondere tank rijdt mee in Oranjetocht

Publicatie: za 27 april 2019 22.20 uur

DONKERBROEK - De jaarlijkse Oranjetocht van Keep Them Rolling voerde dit jaar door de zuid-oost hoek van Friesland. Een 35-tal oude legervoertuigen

uit de 2e wereldoorlog rijden op Koningsdag jaarlijks een route door Friesland.

Een bijzondere deelnemer was dit jaar een Sherman tank uit 1942. Het bewuste exemplaar is gebruikt in de film The Fury waarin de hoofdrol werd vertolkt door Brad Pitt. De tank reed alleen de tweede helft van de route vanaf Donkerbroek.

