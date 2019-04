Politie bezorgt door inbreker besteld pakketje

Publicatie: do 25 april 2019 13.41 uur

LEEUWARDEN - In oktober vorig jaar werd Gorredijk in korte tijd geplaagd door een reeks inbraken. De inbreker(s) ging(en) zeer brutaal te werk: terwijl de bewoners lagen te slapen werden hun woningen doorzocht. Zo werden bij een inbraak in een woning aan de Mouterij bij een ouder echtpaar nogal wat kostbaarheden buitgemaakt, zoals zilveren sieraden en andere spullen die vooral veel emotionele waarde hadden. Bij een inbraak in basisschool Flambou Trimbeets, in de nacht van 9 op 10 oktober, verdwenen laptops, een speelgoed kluisje en zelfs een zilveren wisselbeker.

Pakketje van Neckermann

Door een bij een inbraak in Langezwaag buitgemaakte creditcard liep de inbreker uiteindelijk tegen de lamp. Met die creditcard waren na de diefstal spullen bij Neckermann besteld. In plaats van dat het pakketje door Post.nl werd afgeleverd, bezorgde de politie de bestelde goederen. Een 34-jarige inwoner van Gorredijk bleek achter de inbraken te zitten. Hij stond donderdag terecht en hoorde een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 12 voorwaardelijk tegen zich eisen.

52 xtc-pillen

Officier van justitie Rigje van der Heide acht de verdachte verantwoordelijk voor zes inbraken in oktober vorig jaar gepleegd, in Gorredijk en Langezwaag. In de woning, waar de verdachte samen met zijn broer woonde, vond de politie ook nog een voorraadje drugs, waaronder 52 xtc-pillen. De drugs waren ook de voornaamste reden dat de Gorredijker uit stelen ging, hij was verslaafd. En hij moest volgens eigen zeggen zorgen voor zijn hulpbehoevende broer en twee honden die het nodige kostten.

Veel impact

Het was de bedoeling om de gestolen voorwerpen om te smelten. De man zei achteraf spijt te hebben van wat hij de slachtoffers had aangedaan. En dat was nogal wat: een namens het oudere echtpaar op de zitting afgelegde slachtofferverklaring maakte duidelijk dat de inbraak ontzettend veel impact heeft gehad. Het echtpaar moest zich zelfs tot een psychiater wenden omdat ze het emotioneel niet konden bolwerken. De verdachte is volgens zijn advocaat bereid om met hen en andere slachtoffers in gesprek te gaan.

Positieve draai

De man had alles redelijk op de rit, tot hij in korte tijd zijn baan en zijn vriendin kwijtraakte. Hij is nu zover dat hij er alles aan wil doen om een positieve draai aan zijn leven te geven. Hij wil meewerken aan hulpverlening en is bereid om van de drugs af te blijven. De reclassering adviseerde om de hulpverlening zo snel mogelijk op gang te brengen. De Gorredijker zou op 9 mei, op de dag dat de rechtbank normaal gesproken uitspraak zou doen, terecht kunnen bij een hulpverleningsinstantie. Daar was de officier het niet mee eens.

Locatieverbod

Van der Heide vond dat de feiten te ernstig waren om af te doen met een gevangenisstraf die gelijk is aan het voorarrest. Naast de 18 maanden cel eiste zij een alcohol- en drugsverbod en een locatieverbod voor Langezwaag en Gorredijk. Verder zou de verdachte een op 18 april vorig jaar opgelegde voorwaardelijke werkstraf van 40 uur alsnog moeten doen. Hij en zijn toenmalige vriendin werden destijds veroordeeld voor het aanwezig hebben van een wietplantage. Mocht de rechtbank het voorstel van de reclassering volgen, dan zal de uitspraak niet over twee weken maar eerder zijn.