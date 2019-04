Scholen playbackshow in Kollum

Publicatie: wo 24 april 2019 19.17 uur

KOLLUM - KOLLUM – De jaarlijkse scholen playbackshow werd woensdagmiddag in de van der Bijhal in Kollum gehouden. Er werden prachtige acts uitgevoerd door de leerlingen van de basisscholen uit de voormalige gemeente Kollumerland. De deelnemers werden aangemoedigd door klasgenoten, ouders, pake’s en beppe’s en andere belangstellenden.

De jury werd gevormd door wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Noardeast-Fryslân. Zij werd daarbij geassisteerd door de heer Erie Dam van Het Kollumer Oproer en Jitske Kuipers. De presentatie was in handen van deze middag was in handen van Jannie de Vries.

Er werd gestreden in twee categorieën: de onder- en bovenbouw.

Uitslag:

Onderbouw:

1ste prijs: Op de Hoogte Burum

2de prijs: De Bining Westergeest

3de prijs: De Tarissing Oudwoude

Bovenbouw:

1ste prijs: Op de Hoogte Burum

2de prijs: Prins Bernhardschool Kollum

3de prijs: De Bining Westergeest

