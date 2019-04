Baggerschip te water bij Barkmeijer Stroobos

Publicatie: wo 24 april 2019 18.42 uur

STROOBOS - Sinds het faillissement van scheepswerf Barkmeijer in Stroobos werd woensdag voor het eerst weer een schip te water gelaten. De werf werd in februari overgenomen door Thecla Bodewes Shipyards. Dankzij de overname werd het werk aan het baggerschip voorgezet. Het schip is bijna 106 meter lang en 16 meter breed. Deze sleephopperzuiger wordt gebruikt om zand en grind winnen op zee.

Het baggerschip is voor nu het laatste grote schip dat te water wordt gelaten. Stroobos wordt een plek waar vooral kleinere schepen zullen worden gebouwd.

