Feestboten en pontons verboden op Veenhoopfestival

Publicatie: wo 24 april 2019 14.33 uur

DE VEENHOOP - Feestboten en pontons zijn dit jaar niet welkom op het Veenhoop Festival in De Veenhoop. Dat maakt de gemeente Smallingerland bekend, in samenspraak met de provincie en het bestuur van Stichting Dorpsfeesten De Veenhoop. Tevens is het verboden om bouwwerken als dakterrassen te plaatsen op de camping of open vuur of vuurwerk te gebruiken.

Tijdens het Veenhoop Festival 2018 is er sprake geweest van overlast. Deze geluidsoverlast was afkomstig van feestboten/pontons. Dit is mede de aanleiding om het verbod voor dit jaar in te stellen. De organisatie van het festival betreurt dat deze stap genomen moest worden. "Het is jammer dat enkelen daarmee de lol van velen dreigen te verknallen. Het bestuur rekent echter op onze vaste feestgangers om er ook in 2019 weer een mooi feest van te maken. Zonder vuurwerk en zonder uitwassen. Alleen zo houden we met z’n allen 'ons Veenhoop Festival' in stand."

Mensen die willen aanleggen met hun boot (max 12 meter) tijdens het festival wordt aangeraden om de reglementen in acht te nemen zoals die op de site van het Veenhoop Festival wordt gepubliceerd. Voor boten die niet aan de reglementen voldoen, is er een wegsleepregeling van kracht voor kosten van de booteigenaar.