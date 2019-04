Fietser aangereden op de Meer in Drachten

Publicatie: wo 24 april 2019 14.22 uur

DRACHTEN - Woensdag omstreeks 12.18 uur heeft er een ongeval plaats gevonden op de Meer in Drachten. Een automobilist, komend vanaf de Noorderhogeweg, wilde afslaan naar de Meer, maar zag hierbij de fietser over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. De politie is ter plaatse gekomen om het ongeval in kaart te brengen.

