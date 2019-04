Presentatie cast van muziektheater Titus

Publicatie: di 23 april 2019 22.10 uur

DOKKUM - Over ruim vijf weken is het al zover, dan vindt de première van de muziektheatervoorstelling over het leven van Titus Brandsma plaats in de Bonifatiuskapel in Dokkum. De band WIEBE die ook in de voorstelling te horen zal zijn zorgde alvast voor een mooie sfeer in de kapel. Regisseur Bruun Kuijt verklapte dat de ontwerper van het decor bijzondere dingen heeft bedacht voor het podium en ook de choreograaf liet al mooie dansscènes zien. En zo komt alles straks krachtig bij elkaar.

We zetten de belangrijkste redenen om naar deze productie te gaan voor je op een rijtje.

Indrukwekkend verhaal

Om te beginnen kunnen we mensen die geen Fries verstaan geruststellen: TITUS is een Nederlandstalige productie. Aangezien Titus Brandsma een voorvechter was van de Friese taal komt er wel een klein beetje Frysk in het stuk voor. En dat heeft z’n charmes. Het verhaal over het leven van Titus Brandsma is zeer indrukwekkend, niet alleen vanwege de oorlog, maar vooral om wie hij was, wat hij voor de maatschappij heeft betekend en hoe hij dacht. Hij was zijn tijd ver vooruit en dacht niet in hokjes. Bovendien is het allemaal nog relatief kort geleden, zo heeft de vader van scriptschrijver Bouke Oldenhof Titus Brandsma goed gekend. Bijzonder is dat God en de duivel het publiek meenemen in het verhaal. ,,Dat maakt het ‘zware verhaal’ wat luchtiger’’, aldus regisseur Bruun Kuijt.

Topcast met grote namen

Theun Plantinga – die Titus Brandsma speelt – zal voor het eerst in een totaal andere rol te zien zijn dan dat het publiek van hem gewend is. Het is een rol met enorm veel diepte. Andere grote namen die deel uitmaken van de cast van TITUS zijn: Alexandra Alphenaar (Teresa), Joop Wittermans (duivel), Maike Boerdam (God), Albert Secuur (dominee Kapteyn), Jan-Willem Hofma (heit) en Timna Hacquebord (mem). De cast wordt aangevuld met veel (dans)talent uit de regio. Onder leiding van Bruun Kuijt wordt momenteel hard gewerkt om van TITUS een voorstelling van formaat te maken. Hij benadrukt ook erg blij te zijn met alle vrijwilligers die meewerken aan deze productie. ,,Zonder hen kunnen we helemaal niks.’’

Verschillende muziekstijlen

In tegenstelling tot de vorige voorstelling van de Stichting 754 over Bonifatius is TITUS geen musical. TITUS is aansprekend voor een breed publiek met verschillende muziekstijlen, variërend van klassiek en folk tot hedendaags met in het middengedeelte een vleugje musical. Indrukwekkend is het lied van de Spaanse mystica Teresa van Avila ‘Nada te turbe’ – ‘Laat niets je in verwarring brengen’. Teresa is Titus’ vrouwelijke tegenspeler, de dame die hij aanbidt. De componisten zijn Chris Fictoor, Peter van der Zwaag en Henk Pool. Daarnaast maakt de band WIEBE deel uit van deze productie, aangevuld met vier strijkers, trombone, trompet en saxofonist. Eppie Dam neemt de songteksten voor zijn rekening.

Magische locatie

De Bonifatiuskapel in Dokkum is dé plek waar dit muzikale theaterstuk wordt opgevoerd. Deze locatie past bij Titus Brandsma. Sterker nog, hij was voortrekker van de bouw van de kapel. Hij had toen niet kunnen vermoeden dat hij hier ooit zelf een hoofdrol zou spelen in een muziektheatervoorstelling. Meerdere acteurs noemen het ‘magisch’ om hier te mogen spelen. Volgens regisseur Bruun Kuijt voel je in de Bonifatiuskapel dezelfde sfeer als bij het Globe Theatre in Londen. Oftewel, dit is Shakespeare ten top.

Omdat je spijt krijgt als je niet gaat TITUS is niet zomaar een voorstelling. Qua professionaliteit kun je deze productie vergelijken met Het Pauperparadijs. Dit wil je niet missen. Na een avondje TITUS kun je er weer tegenaan. Want dankzij dit muziektheaterstuk – met als thema ‘tussen stilte en stress’ – besef je waar het in het leven écht om gaat!

De voorstellingen zijn te zien van 31 mei t/m 10 juni 2019 in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij de Jumbo in Dokkum, de Evangelische Boektiek in Dokkum of via www.titus2019.nl

