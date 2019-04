Stuk bos van 40 vierkante meter afgebrand

Publicatie: di 23 april 2019 18.34 uur

BEETSTERZWAAG - Aan de Poostweg in Beetsterzwaag is dinsdag aan het begin van de avond een stuk bos van zo'n 40 vierkante meter afgebrand. De brandweer is ter plaatse gekomen en heeft inmiddels het sein 'brand meester' gegeven.

De blusvoertuigen van Gorredijk en Beetsterzwaag en de waterwagen van Heerenveen werden ingezet om de brand te blussen. Er zal nog enige tijd worden nageblust.

