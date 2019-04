Glas op N31 veroorzaakt kilometerslange file

Publicatie: di 23 april 2019 17.47 uur

DRACHTEN - Vele stukjes glas op de Wâldwei tussen Drachten en Rottevalle hebben er dinsdag in de avondspits voor gezorgd dat veel automobilisten veel later thuiskwamen dan gepland.

Rijkswaterstaat en de politie moesten één rijstrook afzetten totdat de rommel was opgeruimd. Dit leidde op de N31 bij Drachten tot een kilometerslange file (in de richting Leeuwarden). Ook op het klaverblad bij Drachten zou later nog een ongeval hebben plaatsgevonden.

