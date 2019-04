Shovel volledig uitgebrand in Hoornsterzwaag

Publicatie: di 23 april 2019 17.33 uur

HOORNSTERZWAAG - Een shovel is dinsdagmiddag langs de Jan Evertswyk in Hoorsterzwaag in brand gevlogen. Bij aankomst van de brandweer stond het landbouwvoertuig in lichterlaaie.

De brand ontstond tijdens het rijden. De bestuurder wist het voertuig tijdig te verlaten en schakelde de brandweer in. De brandweerploeg uit Jubbega kon niet voorkomen dat de shovel grotendeels door het vuur werd verwoest.

